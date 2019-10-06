محمد بن زايد: انتخابات «الوطني» تجسد نضج سياستنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مؤكداً سموه أن الانتخابات خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية فاعلة جسّدت نضج تجربة الدولة السياسية.

وقال سموه، «إن انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية، في سبيل تعزيز مكتسباتنا، وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا».

وغرد سموه على تويتر: «نبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني.. خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية فاعلة جسّدت نضج تجربتنا السياسية.. انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية، في سبيل تعزيز مكتسباتنا، وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا».

ووجه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولقيادة دولة الإمارات وشعبها، على نجاح النسخة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقال على «تويتر»: «مبروك لدولة الإمارات نجاح الانتخابات الرابعة، ومبروك للفائزين وللمرشحين مشاركتهم، وللجنة الوطنية للانتخابات على جهودها وحسن تنظيمها».

وأضاف: «الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والذي أطلق برنامج التمكين مؤسساً لتجربة مشاركة سياسية إماراتية ناجحة».

ومن مفارقات الانتخابات، أن مرشحين أحدهما من أبوظبي والآخر من الشارقة، حصلا على صفر صوت بمعنى أنهما لم ينتخبا أنفسهما أو أنهما لم يذهبا إلى اللجنة من الأساس، فيما حصل 4 مرشحين على صوت واحد لكل منهم، (واحد من أبوظبي و3 من دبي).

وحصل الفائز عن إمارة أبوظبي سهيل نخيرة سهيل العفاري، على أعلى نسبة أصوات بواقع 2624 صوتاً، فيما حصلت صابرين اليماحي من الفجيرة على 955 صوتاً لتكون الأعلى بين النساء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بعد اختتام التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر/‏تشرين الأول 2019؛ حيث فازت 7 سيدات من أصل 20، فيما سيتم تعيين 13 سيدة من قبل الحكام؛ لتصل نسبة النساء إلى 50%.

وبلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117.592 صوتاً وبنسبة 34.81 % من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وبلغ عدد المصوتين في كل إمارة على النحو التالي: إمارة أبوظبي: 35.790 صوتاً، إمارة دبي: 12.891 صوتاً، إمارة الشارقة: 22.451 صوتاً، إمارة عجمان: 4393 صوتاً، إمارة أم القيوين: 3778 صوتاً، إمارة رأس الخيمة: 22172 صوتاً، إمارة الفجيرة: 16.117 صوتاً.