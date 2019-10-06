شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على عرس «الوطني» بإعلان أسماء الفائزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء وعمادالدين خليل

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، بعد اختتام التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية، إن نجاح العملية الانتخابية فخر لنا جميعاً، ومؤشر على مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن، وعلى مدى الولاء والانتماء الذي أبداه المواطنون، بالإقبال على الإدلاء بأصواتهم، بما يؤكد الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة، لإرساء النموذج الإماراتي المتميز في العمل البرلماني.

ورأت أن الإنجاز تحقق بفضل المشاركة الفاعلة من أبناء الوطن الذين عبروا وفي جميع أرجائه عن حبهم له وولائهم لقيادته، وشاركوا في هذا الواجب الوطني، ليتركوا بصمة واضحة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، التي نقف اليوم جميعاً أمام فصل جديد من فصول تميزها وريادتها.

وأضافت، «المشاركة الفاعلة التي شهدناها في هذا الاستحقاق الانتخابي الرابع، دليل الوعي الكبير بقضايا الوطن ومؤشر على إدراك مكانة المجلس الوطني الاتحادي، والدور الكبير الذي يقوم به أعضاؤه منذ تأسيسه وحتى اليوم».

دعم لامحدود

وأكدت أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق، لولا الدعم غير المحدود من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلق برنامج التمكين السياسي عام 2005، وخطّ المسار لأولى دورات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حتى توالت فصولاً من الإنجازات لتصل إلى دورتها الحالية الرابعة.

وقالت، «في هذا اليوم نغتنم الفرصة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأصحاب السمو حكّام الإمارات، على دعمهم المتواصل وغير المحدود لبرنامج التمكين السياسي».

وشكرت الكعبي دواوين حكام الإمارات، ووزارة شؤون الرئاسة والأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، وهيئة الإمارات للهوية، وكل الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة للعملية الانتخابية، الذين لم يترددوا في توظيف كل الموارد والإمكانات المتاحة، لتسهيل وإنجاح العملية الانتخابية.

ويأتي إعلان النتائج، بعد تصويت خارج الدولة وتصويت مبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي، حيث بلغ مجموع الأصوات في الدولة 117,592 صوتاً، بنسبة 34,81 % من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكدت اللجنة الوطنية، أن النتائج التي صدرت (5 أكتوبر 2019) نتائج أولية، حيث سيبدأ من اليوم 6 أكتوبر، فتح باب الطعون في نتائج الفرز لمدة يومين، لتعلن النتائج النهائية يوم 13 أكتوبر، بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس.

العمل كفريق واحد ركيزة أساسية للنجاح والتميز

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن النجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي تحقق بفضل تضافر الجهود من كل الجهات المعنية، أفراداً ومؤسسات، الذين حرصوا على العمل يداً واحدة، لتنظيم عملية انتخابية على النحو الأمثل ووفق أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية.

وقال، «العمل كفريق واحد في هذا الاستحقاق الوطني كان وسيبقى الركيزة الأساسية لمواصلة النجاح والتميّز في تجربتنا الانتخابية القائمة على التوظيف الأمثل لكل الإمكانات لتنفيذ عملية انتخابية ترقى إلى تطلعات قيادة دولة الإمارات وشعب الإمارات الذي يسعى دائماً لتحقيق المراكز الأولى في جميع المجالات».

وأضاف، «اليوم تسجل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي نجاحاً جديداً يضاف إلى التجارب الانتخابية الثلاث الماضية، على طريق تعزيز المشاركة السياسية، وهو ما تجسد من خلال المشاركة الفاعلة من الناخبين في التصويت للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الذين عبروا عن حس وطني عالٍ ووعي كبير بالدور المميز للمجلس الوطني الاتحادي ولأعضائه».

وتوجّه في كلمته بالشكر إلى لجان الإمارات، ممثلة برؤسائها وأعضائها وكل فرق العمل في جميع المراكز الانتخابية والذين كان لهم الفضل في تسهيل عملية التصويت على المواطنين.

كما توجّه بالشكر للمتطوعين الشباب الذين بلغ عددهم في هذه الدورة 1170 متطوعاً، توزعوا على مختلف مناطق الدولة، واستطاعوا مساندة فرق العمل في مختلف مهامها، واكتسبوا في الوقت نفسه خبرات شخصية وعملية نوعية لا يقدمها إلّا حدث وطني بهذا الحجم.

كما شكر الناخبين في كل إمارات الدولة الذين شكلوا القلب النابض لهذه العملية الانتخابية، بحرصهم على المشاركة والحضور إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني بامتياز.

وأثنى على الدور الوطني للمرشحات والمرشحين الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الترشح لتمثيل قضايا الوطن والمواطن تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره التشريعي الذي يتكامل مع دور السلطة التنفيذية، عارضين برامجهم على أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف أنحاء الدولة.

كما خصّ بالشكر وسائل الإعلام التي كانت الداعم الأكبر للّجنة الوطنية في الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وتعزيز وعيهم بالعملية الانتخابية، مثنياً على دور الإعلام شريكاً استراتيجياً في نجاح الاستحقاق الوطني، وتعزيز مكتسبات الدولة في مجال التنمية السياسية والشاملة.

وبلغ عدد المصوتين في كل إمارة على النحو الآتي:

إمارة أبوظبي: 35,790 صوتاً، إمارة دبي: 12,891 صوتاً، إمارة الشارقة: 22,451 صوتاً، إمارة عجمان: 4393 صوتاً، إمارة أم القيوين: 3778 صوتاً، إمارة رأس الخيمة: 22172 صوتاً، إمارة الفجيرة:16,117 صوتاً.



مراكز أبوظبي الانتخابية الأكثر استقبالاً

شهدت المراكز الانتخابية الخمسة: أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، إكسبو رأس الخيمة، العين للمؤتمرات - الخبيصي، الفجيرة للمعارض، نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال مراحل العملية الانتخابية.

وكانت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني، شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكّل الشباب أكثر من 61 في المئة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية.



الفائزون



أبوظبي

1- سهيل نخيرة سهيل العفاري

2- خلفان راشد النايلي الشامسي

3- ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري

4- موزة محمد مسلم العامري

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دبي

1- حمد أحمد سلطان الرحومي

2- أسامة أحمد عبد الله الشعفار

3- مريم ماجد خلفان بن ثنية

4- سارة محمد أمين فلكناز



الشارقة

1- حميد علي العبار الشامسي

2- عدنان حمد محمد الحمادي

3- عبيد خلفان عبيد الغول



عجمان

1- أحمد حمد أبوشهاب السويدي

2- هند حميد بن هندي العليلي



أم القيوين

1-محمد عيسى عبيد الكشف

2- عذراء حسن حميد بن ركاض



رأس الخيمة

1-يوسف عبد الله البطران الشحي

2- سعيد راشد عبد الله العابدي

3- أحمد عبد الله محمد الشحي



الفجيرة

1-محمد أحمد محمد اليماحي

2- صابرين حسن سعيد اليماحي