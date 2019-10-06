صدامات في بغداد وتحريض إيراني على السفارة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت التظاهرات أمس السبت، في بغداد مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الإنترنت، بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المطلبية، والمواجهات التي أوقعت نحو مئة قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح في العاصمة والمحافظات الجنوبية. وبعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة، طالب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بتجميد مجالس المحافظات، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون عادل.

وذكرت مصادر أن تظاهرات حاشدة انطلقت بالقرب من الجملة العصبية وسط بغداد، جوبهت بإطلاق كثيف للرصاص. وأشارت إلى سقوط متظاهر بالقرب من الجملة العصبية، في وقت تجمع المئات من المحتجين قرب موال «النخيل» شرقي العاصمة. كما تجمع المئات من المتظاهرين في محيط ساحة التحرير. وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد؛ منعاً لتجمع المتظاهرين. وشهدت شوارع العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة.

وقالت الشرطة ومصادر طبية، إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد. وأكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير. وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن نحو 100 شخص معظمهم من المتظاهرين لقوا حتفهم وجرح حوالي 4 آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات. وأشارت المفوضية إلى اعتقال أكثر من 500 متظاهر أطلق سراح أكثر من نصفهم في الأيام الماضية، داعية إلى إطلاق سراح البقية. وقالت مصادر طبية، إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن 6 من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في الجنوب.

ووجه متظاهرون في الناصرية غضبهم باتجاه الأحزاب الموالية لإيران، وقالت المصادر إن المدينة شهدت إحراق مقار الدعوة الإسلامية وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

والسبت هو اليوم الخامس من الاحتجاجات التي نظمت في بغداد والمحافظات الجنوبية للتنديد بالفساد والمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والمياه ومعالجة البطالة، وتصدت لها قوات الأمن بالرصاص. وأعلنت السلطات العراقية رفع حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون المتظاهرون. ولم تورد السلطات سبباً لرفع الحظر.

وقال التلفزيون الرسمي، إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء التقوا بقادة للاحتجاج من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم. وأضاف أن عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح اكدا السعي لتلبية مطالب الشارع. وعلى صعيد متصل التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم بنحو مئة متظاهر؛ للاستماع إلى مطالبهم، وبحث الحلول الممكنة للأزمة. وجاء لقاء الحلبوسي في الوقت الذي علقت كتل سياسية حضورها للبرلمان، ومنها كتلة «سائرون» و «النصر» و «المحور»؛ احتجاجاً على استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين.

على صعيد المواقف الداخلية، دعا رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لانتخابات مبكرة بقانون انتخابات عادل واليات انتخابية نزيهة. وطالب العبادي بتجميد مجالس المحافظات، واعتبار حكوماتها لتصريف الأعمال لتلافي الفشل الحكومي وانسداد الأفق السياسي.

من جهته وجه زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي مبادرة للتهدئة. وقال في بيان نقاط مبادرته إنها تمثل الحل الآني والفوري لتهدئة الأوضاع، والبدء ببناء عراق قوي يتسع لكل العراقيين، والاستجابة لرؤية التظاهرات السلمية لحل المشكلة. (وكالات)