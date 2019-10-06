خسائر فادحة للحوثيين في العتاد والأرواح بالضالع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات

اندلعت معارك عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمال وشمال غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأوضحت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ودمرت بمدفعيتها طقمين (آليتين قتاليتين) في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات. وذكرت مصادر ميدانية أن القوات أحبطت محاولة كبيرة لميليشيات الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمُسيمير، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات، بينما جرح اثنان من أفراد القوات المشتركة.

إلى ذلك، قُتل وجُرح 23 من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قياديان، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع. واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، التسلل في وادي «الشجيب» بقرية «الريبي» بمنطقة حجر غربي مديرية قعطبة. وأحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة الميليشيات الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار. وأسفرت المواجهات عن مصرع 16 من عناصر الميليشيات المتمردة، بينهم القياديان البارزان في الميليشيات المدعو معمر السقاف، والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح 7 آخرين.

وشن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الأول الجمعة، غارات جوية على مواقع تمركز فيها عناصر الميليشيات الحوثي شرقي العاصمة اليمنية. وحسب مصادر متطابقة فإن طيران التحالف استهدف بغارتين موقع لميليشيات الحوثي في منطقة الصافح بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. وأضافت المصادر، أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، في جبهة نهم.

وأسقط الجيش الوطني اليمني، أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي شمالي محافظة حجة. وكانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني، أن الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أسقط طائرة تصوير استطلاعية تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية حيران، بمحافظة حجة. موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أفاد بأنه «تبين بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع».