«الشـارقة لإدارة الأصـول» تطلـق «الصجعـة الصناعيـة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يرتكز على التنافسية ويعمل على تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين، أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مشروع قرية الصجعة الصناعية، التي تتضمن 100 وحدة متنوعة من صالات العرض، والمستودعات، والساحات المفتوحة، وبمساحات مختلفة تناسب احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

تلبي قرية الصجعة الصناعية التي تقع على شارع الإمارات العابر، المسار البديل لطريق الشارقة - رأس الخيمة، تطلعات المستثمرين من الأفراد والشركات، الراغبين باستئجار وحدات جاهزة يمكنهم استخدامها بشكل فوري لأعمالهم، في قطاعات متعددة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتقنية، والصناعية، إلى جانب النقل، والنفط، والغاز، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتطلب موقعاً استراتيجياً ومساحات واسعة.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «يسعدنا إطلاق هذا المشروع الجديد الذي يأتي متوافقاً مع خطط حكومة الشارقة التنموية في تطوير مختلف القطاعات، وجذب المستثمرين إلى الإمارة، من خلال توفير الوحدات المجهزة، والمرتبطة ببنية تحتية عالمية المستوى، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية التي تحتاج إليها المشاريع التي ستبدأ العمل في قرية الصجعة الصناعية».

وأشار إلى أن قرية الصجعة الصناعية ملائمة لقائمة واسعة من المشاريع، التي لا تقتصر على البضائع والمنتجات، وإنما تشمل أيضاً إمكانية افتتاح محال تجزئة ومطاعم لخدمة العاملين في المشروع، كما أن أسعار التأجير تعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، ويتوقع أن تشهد القرية نمواً كبيراً في أعمالها عند اكتمال تأجير الوحدات المتاحة كافة.

وتحتوي القرية على 20 صالة عرض أو متجر بيع بالتجزئة تتراوح مساحة كل منها ما بين 2,500-4,200 قدم مربعة، ويمكن استخدامها لمحال السوبر ماركت والمطاعم أو لعرض المنتجات من قبل الشركات العاملة في مجال الأثاث، والأجهزة، والسجاد، والملابس، ومواد البناء.

وتتضمن قرية الصجعة الصناعية أيضاً 30 مستودعاً للتأجير بمساحة ما يقارب 5000 قدم مربعة، كما يجوز للمصنعين، والمستوردين، والمصدرين، وتجار الجملة دمج هذه المستودعات مع بعضها لزيادة المساحة .وهناك كذلك 50 ساحة مفتوحة للبيع، يمكن استخدامها لتخزين مواد البناء وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى المماثلة، وتتراوح مساحة كل ساحة ما بين 11,000-20,000 قدم مربعة.

وإلى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار الشارقة اً، تحتوي قرية الصجعة الصناعية على الخدمات كافة التي يحتاج إليها المستثمرون.