رفض فلسطيني لمنع فضح الشركات العاملة في المستوطنات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، امتناع ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع «الإسرائيلية» غير القانونية في المستوطنات بأنه انتهاك للمعايير القانونية والسياسية والأخلاقية لحقوق الإنسان.

وأضاف المكتب الوطني في تقرير، أمس، أن عدم نشر الأسماء يخالف القرارات التي دعا إليها مجلس حقوق الإنسان، وخاصة القرار 31/‏36 لعام 2016، وما أكد عليه المجلس لاحقاً بخصوص نقل البيانات الخاصة بذلك في جلسته رقم 34 لعام 2017، ونقضاً لما تعهدت به باشيليه خطياً في مارس /‏ آذار 2019 في رسالتها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، والتي تعهدت فيها بنشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال.

وتابع «الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك إلى ما بعد مارس من العام القادم، ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمنزلة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وأكد المكتب الوطني أن ميشيل باشيليه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها، وعلى مجلس حقوق الإنسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال «الإسرائيلي» وبعض الدول الأوروبية.

إلى ذلك، جرفت طواقم بلدية الاحتلال في القدس 22 دونماً زراعية في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم. والدونمات مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات، في حين أدى مستوطنون متطرفون شعائر وطقوساً تلمودية في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. وأفاد شهود عيان بأن نحو 28 مستوطناً بحماية من شرطة الاحتلال اقتحموا المقبرة، وأدوا شعائرهم وطقوسهم التلمودية فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين بالقرب من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال بالقوة على متظاهرين شاركوا في مسيرة بالقرب من سجن «عوفر» غرب مدينة رام الله، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وانطلقت المسيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الكتل الطلابية، وبمشاركة عشرات الطلبة، الذين أصيب عدد منهم بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال الغاز لتفريقهم. ويواصل أسرى إضرابهم عن الطعام داخل سجون الاحتلال احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. (وكالات)