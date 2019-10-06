التونسيون يقترعون اليوم وتوقعات بزلزال «تشريعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”، وكالات

يتوجه الناخبون في تونس الى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار نواب البرلمان، وسط توقعات بزلزال جديد قد يؤدي إلى طي حقبة من الحكم سادت منذ 2011، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى إجراء انتخابات «شفافة وسليمة»، في حين أحجم المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد عن القيام بحملته الانتخابية ل«دواع أخلاقية» في ظل استمرار إيقاف منافسه نبيل القروي.

وتسود حالة ترقب في تونس ولدى شركائها أيضاً مع بدء الاقتراع اليوم ومعرفة ما إذا كانت النتائج التي صدعت بها الانتخابات الرئاسية المبكرة عندما صعد مرشحان اثنان الى الدور الثاني من خارج الطبقة الحاكمة، قد تنسحب أيضاً على اتجاهات التصويت في التشريعية.

وينطلق «حزب قلب تونس» بحظوظ مهمة بحسب الاستطلاعات لنيل الأغلبية على حساب حركة النهضة «الإخوانية» بينما تخشى الأحزاب التقليدية من تكبد كارثة جديدة بعد نتائج الدور الأول للرئاسية.

وتواجه أحزاب الوسط مثل «حركة تحيا تونس» و« نداء تونس» و«آفاق تونس» وباقي الأحزاب المعارضة مثل الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي خطر تقلص كتلتها في البرلمان.

ويتوقع مراقبون أن يكون هناك تحول في القوى السياسية بعد انتخابات اليوم ولكن التحديات الجديدة أمام الديمقراطية الناشئة تكمن في الاستمرار في مدى إمكانية الاستمرار في تجربة التوافق بين القوى الجديدة.

وبسبب الصراع الكبير بين حزبي قلب تونس والنهضة وتشتت الأصوات فإن هناك شكوك إزاء نجاح الحزب الأغلبي في تكوين حكومة جديدة ويتوقف هذا على التحالفات الممكنة مع باقي الأحزاب الصغيرة لتحصيل الأغلبية الكاملة لمنح الثقة لها.

وفي كل الأحوال فإن ما يردده المراقبون بشأن النتائج المتوقعة وطبيعة الكتل البرلمانية الجديدة تشير الى صعود ملحوظ لقوى اليمين من التيارات المحافظة مثل «ائتلاف الكرامة» الذي ينظر له كغطاء سياسي للجماعات السلفية والتيارات المتشددة.

وفي المقابل فإن الحزب الدستوري الذي يمثل واجهة النظام القديم والمعروف بعدائه للتيارات الدينية، يعد من بين المرشحين للحصول على حصة في البرلمان وربما الدخول في تحالف في السلطة ليعود الى الحكم لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

نسبة التصويت بالخارج ضعيفة

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية في الخارج بلغت نحو 4.6%، واصفاً إياها ب«الضعيفة وغير المنتظرة».

وأوضح أن أعلى نسبة تصويت سجلت بدائرة فرنسا 1 «فرنسا الشمالية» واحتوت على أكثر من 5 آلاف ناخب، ولم تتجاوز في ألمانيا 1100 ناخب، في حين وصل عدد الناخبين بالعالم العربي 3860 ناخباً.

ويحق لسبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في 33 دائرة انتخابية من بينها ست دوائر بالخارج لاختيار نواب ممثلين للجاليات، من بين 217 نائباً في البرلمان.

جوتيريس يدعو لتكافؤ الفرص

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى إجراء انتخابات «شفافة وسليمة».

وقال جوتيريس، في بيان: «نحن نتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية، وإذ نشيد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر، فإننا ندعو إلى إجراء انتخابات سليمة وشفافة للبرلمان في السادس من أكتوبر الجاري، وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13»، من نفس الشهر.

وقال:«نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية».

سعيد يحجم عن حملته الانتخابية

من جهته، أحجم المرشح الرئاسي قيس سعيد عن القيام بحملته الانتخابية ل«دواع اخلاقية» في ظل استمرار إيقاف منافسه نبيل القروي.

وأوضح سعيد، في بيان له، أنه لن يقوم بحملته الانتخابية «لدواع أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين».

وقال سعيد، إن قراره يأتي على الرغم «من إيمانه العميق بأن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين»، في إشارة إلى «قناة نسمة» الخاصة التي يعد القروي أحد مالكيها، بجانب الفوارق في الإمكانيات المالية بين المرشحين.

حزب مغربي ينسحب من الحكومة قبيل تعديل وزاري وشيك

صوتت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب، لصالح الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، وذلك عشية التعديل الحكومي المتوقع.

وبعد نقاش دام ساعات عدة تطور إلى عراك، أمس الأول الجمعة، صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بأغلبية ساحقة لصالح الخروج من الحكومة. وأيد 241 عضواً في اللجنة المركزية القرار مقابل 34 صوتاً ضده، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وكان المكتب السياسي للحزب قرر، يوم الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الحكومة ودعا اللجنة المركزية إلى حسم الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يمتلك حقيبتين في حكومة العثماني، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وفي يوليو/تموز الماضي، دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب العرش، إلى تعديل حكومي وطلب تقديم شخصيات جديدة لشغل المناصب الحكومية. ومن المقرر إتمام تشكيل حكومة جديدة، قبل 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويرى محللون أن انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة، سيسهل مهمة العثماني في إيجاد حلفاء جدد على عكس ما حدث لحكومة عبدالإله بن كيران في عام 2016 عندما لم تتوفق في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب عدم اتفاق بعض الأحزاب. وستبقى حكومة العثماني تقود الأغلبية البرلمانية بعد خروج وزير الصحة المنتمي إلى الحزب المنسحب. (وكالات)