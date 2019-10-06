الرمادي: رأيت الفوز على الوصل في عيون اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

تابع عجمان انطلاقته الرائعة، التي تعد الأقوى له في عصر الاحتراف، بعدما حقق فوزاً جديراً على الوصل 1-صفر، وهو يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد لاعبه محمد الشحي.

وأكد «البرتقالي» أن تعادله في ملعب بني ياس الصعب، ثم فوزه على النصر في الجولة الثانية، لم يكن وليد صدفة أو ضربة حظ، ذلك أن عجمان قدم أمام الوصل وجه فريق مميز، يعرف ماذا يريد في أرض الملعب، كما أنه فريق شجاع عرف كيف يتعامل مع أحداث اللقاء بعد الطرد، فلم ينهر بل تماسك وسجل هدفاً عبر القادم الجديد أبوبكر تراولي في الدقيقة 21 حافظ عليه حتى نهاية المواجهة التي استحق بعدها المدرب القدير أيمن الرمادي ورجاله الشجعان، كما وصفهم هو نفسه، كل التقدير.

وكوفئ عجمان على كل ما قدمه بالمركز الثاني الذي احتله برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، ليبعث رسالة مبكرة، أنه سيؤمن البقاء مبكراً، ولن ينافس على مراكز الوسط كما هي عادته في السنتين الأخيرتين، بل إن طموحه هو المركز الرابع على الأقل.

سعادة غامرة

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وفي يوم الابتسامة العالمي الذي يصادف كل عام في يوم الجمعة الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، احتفل «البرتقالي» بالمناسبة بأفضل طريقة بعدما أسعد جمهوره الذي حيا اللاعبين بعد المباراة على الفوز الجدير.

كما كان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي أول المهنئين وشكر للاعبين مجهودهم وتميزهم، داعياً إياهم إلى المواصلة على نفس النهج لأن القادم أصعب، والموسم مازال في بدايته.

وقال عبد الله الظاهري مشرف الفريق الأول عضو مجلس الإدارة إن لاعبي عجمان يعرفون جيداً الاهتمام الكبير الذي يحظى به الفريق من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، ومن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ومن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، واعداً بأن يكون «البرتقالي» أفضل في المباريات القادمة.

وتابع الظاهري بعد المباراة: أشكر اللاعبين وأشكر الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على الفوز الذي جاء رغم الظروف الصعبة وغير الطبيعية التي واجهها عجمان خلال اللقاء من خلال الطرد الذي حصل مبكراً، والحمد لله على الفوز، وان شاء الله يكون ما حصل درساً للجميع بأن ننتبه ونركز أكثر، لأن الفريق كاد يدفع ثمناً غالياً للطرد المبكر.

وأكد الظاهري أن عجمان يقدم مستويات عالية من مباراة إلى أخرى، وهذا ليس كافياً، وعلينا أن نقدم الأفضل في المباريات القادمة التي تبقى الأهم، لأننا مازلنا حالياً في بداية الموسم.

من جهته، كان أيمن الرمادي سعيداً بلاعبي عجمان الذين لم يجد كلمة جميلة إلا وقالها بحقهم، فوصفهم بالرجال والمحاربين الشجعان، وأكد انه فخور بهم، ولم يفاجأ أبداً بما فعلوه لأنه يعرف طينتهم.

وقال الرمادي: حصدنا أمام الوصل 3 نقاط غالية، وبعد ظروف صعبة مر فيها الفريق في البداية بعد طرد محمد الشحي غير المستحق في الدقيقة 13 واضطرارنا للعب بعشرة لاعبين 87 دقيقة (الحكم احتسب 10 دقائق وقتاً ضائعاً)، لذلك أحيي اللاعبين على كفاحهم، وتنظيمهم الجيد داخل الملعب.

وأكد الرمادي: الله سبحانه وتعالى وهب النادي فريقاًَ محترماً، وانضباطاً عالياً من اللاعبين داخل وخارج الملعب، كما أن إدارة النادي تعمل بهدوء، وكل هذه الأمور تعد مساعدة للنجاح.

وتابع: رغم حصد 7 نقاط، نحتاج الآن إلى الهدوء ونسيان المباريات الثلاث السابقة، والتفكير بالمستقبل لأنه الأصعب، حتى الآن لم نفعل شيئاً فنحن نحتاج إلى حصد أكبر عدد من النقاط في الدور الأول.

وعن سر الفوز، قال الرمادي: طلبت من اللاعبين أن لا يتراجعوا ويلاقوا لاعبي الوصل في وسط الملعب، لأنه إذا تراجعنا فان ذلك سيشكل خطراً علينا، لان الوصل يملك أكثر من لاعب يجيد التسديد من خارج المنطقة، وعموماً فريقنا قدم مباراة خططية على أعلى مستوى، وكل من حضر المباراة بعد الدقيقة 13 لم يشعر ولو للحظة واحدة أننا نلعب بعشرة لاعبين.

وتابع «لاعبو عجمان يرفعون الرأس، وللأمانة بعد طرد الشحي رأيت في عيون اللاعبين علامات التحدي، وأنا قلت لهم بين الشوطين إننا سنخرج فائزين بنتيجة 1-0 أو 2-0، وللصراحة لم يكن عندي أدنى شك أننا سنفوز في اللقاء».

وختم الرمادي تصريحه بشكر جمهور عجمان الذي كان اللاعب الرقم واحد في المباراة، وبعد الطرد لعب دوراً إيجابياً في تحفيز اللاعبين.

بصمة أولى

من جهته، كشف أبو بكر تراولي صاحب هدف الفوز أنه كان يشعر منذ صباح المباراة بأنه سيسجل، لاسيما أنه يملك إحصائية جيدة، وأنه يسجل في كل أول مباراة يلعبها لفريقه الجديد.

وأكد تراولي أن الأجواء كانت رائعة، من اللاعبين والجمهور، مؤكداً أن القادم أفضل للفريق.

في الجهة المقابلة، كان الغضب مسيطراً على جمهور الوصل الذي طالب بإقالة المدرب الروماني ريجيكامب، لكن حميد يوسف مدير الفريق أكد أنه لا توجد نية لدى إدارة النادي في إحداث أي تغيير فني.

وقال حميد: بعد كل خسارة تظهر هناك أصوات، ومطالبات بأشياء معينة، لكن يجب التأني في مثل هذه الأمور.

من جهته، قال محمد البيرق ان اللاعبين قدموا كل ما عندهم في المباريات الثلاث التي لعبوها وقاتلوا، لكن الحظ لم يقف إلى جانبهم وعاندهم دائماً، واعداً بالأفضل في المستقبل.