«حبيب الصايغ.. حاضراً» في اتحاد كتاب الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي نشاطه في الموسم الثقافي الجديد 2019-2020 تحت شعار «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع» بتخصيص فعالياته لشهر أكتوبر للراحل الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، والتي تأتي تحت عنوان «حبيب الصايغ.. حاضراً» بحيث تتضمن أربع فعاليات متنوعة تتناول جوانب شخصية الراحل، الأولى عبارة عن أمسية شعرية تحمل عنوان «شعر في رثاء حبيب الصايغ» ويشارك فيها كوكبة من الشعراء المواطنين والمقيمين، يديرها الإعلامي محمد الحلوان، أما الفعالية الثانية فهي عبارة عن ندوة بعنوان «حبيب الصايغ.. كاتباً صحفياً» يشارك فيها كل من محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الرؤية، وإبراهيم العابد مستشار المجلس الوطني للإعلام، وتديرها الإعلامية صفية الشحي، فيما تعقد الندوة الثالثة تحت عنوان «إبداع حبيب الصايغ» يشارك فيها كل من الدكتور صديق جوهر و سامح كعوش، ووليد علاء الدين وتديرها الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري، وعلى هامش هذه الندوة ينظم الاتحاد معرضاً للكتب التي تناولت إبداع الراحل، أما الندوة الرابعة فتحمل عنوان «حبيب الصايغ ودوره الثقافي عربياً» يشارك فيها كل من الدكتور يوسف الحسن، والكاتب الصحفي خالد بن ققة، والروائي علي أبوالريش، وتديرها الإعلامية عائشة سلطان.

وبدوره صرح محمد شعيب الحمادي عضو مجلس الإدارة، رئيس الهيئة الإدارية في أبوظبي بقوله «لم نكن نتخيل أن نفتتح الموسم الحالي دون حبيبنا ووالدنا ورئيسنا حبيب الصايغ.. لكن قدر الله وما شاء فعل.. يغيب عنا هذا الموسم الأب والمعلم والشاعر الكبير حبيب الصايغ... نجتمع اليوم لنقول مازلت بيننا في القلوب وذكراك في أروقة الاتحاد ومنابر الثقافة والأدب.. ولن ننسى أننا تتلمذنا على يدك.. أيها الراحل الحاضر».

وأضاف: «نعم كان بمثابة الأب والقدوة والأستاذ الذي تعلمنا منه الكثير في مجال الثقافة والإبداع والشعر.. قضى خمسين عاماً في العطاء للإمارات أولاً.. فكان وطنياً بالدرجة الأولى.. وامتد عطاؤه الصحفي فكان عنواناً للإعلامي والكاتب المثابر ولم يسقط قلمه إلا عن طريق الموت. نحن كاتحاد كتاب وأدباء الامارات.. ندين له لما وصلنا إليه من نجاحات على الصعيد المحلي وحتى عالمياً».

تقام الفعاليات وفق الترتيب المذكور أعلاه أسبوعياً أيام الاثنين من شهر أكتوبر من الساعة 07:30- 08:30 مساءً، في مقر الاتحاد بجانب المسرح الوطني مقابل تلفزيون أبوظبي.