ليفربول يجتاز ليستر في الرمق الأخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة كبيرة على ضيفه ليستر سيتي 2 -1، خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثامنة من المسابقة التي شهدت أيضاً خسارة توتنهام أمام برايتون 0 3، وفوز بيرنلي على إيفرتون 1 - 0، واستون فيلا على نوريتش سيتي 5 -1 وتعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبياً.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 40، وتعادل جيمس ماديسون في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث. وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم محققاً انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لليستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي الدقيقة 40 سجل ليفربول هدف التقدم عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي ليستر سيتي استلمها ماني ودخل بها منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة لحظة خروج شمايكل من مرماه لتعانق الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل ليستر سيتي هدف التعادل عبر جيمس ماديسون، وكثف ليفربول من هجماته بحثاً عن تسجيل هدف الفوز لتأتي الفرصة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة عرقلة مارك ألبرايتون لماني داخل منطقة الجزاء، وسدد ركلة الجزاء جيمس ميلنر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع للمباراة، مسجلاً هدف الفوز لفريق ليفربول.

وفي المباراة الثانية واصل فريق توتنهام سقوطه وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون 0 3.

وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

إسبانيا

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وفك البلجيكي إدين هازارد نحسه مع التسجيل وقاد ريال مدريد إلى فرملة الانطلاقة الصاروخية لضيفه غرناطة بفوز صعب 4-2، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني. وسجل هازارد هدفه الأول مع الفريق الملكي بعد قدومه صيفاً من تشيلسي مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبقي ريال الفريق الوحيد من دون خسارة في الليجا، ملحقاً الخسارة الثانية بغرناطة الذي باتت وصافته في مهب الريح؛ إذ يتخلف عنه ليفانتي التاسع بنقطتين فقط.

ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة، فيما تتركز الأنظار على غريمه برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين الذي يستقبل إشبيلية اليوم في مباراة تعد قمة بين فريقين يمتلكان 13 نقطة. وبكر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سريعاً بالتسجيل بعد دقيقة و44 ثانية، موقعاً هدفه السادس هذا الموسم عندما تابع بيسراه عرضية مقشرة من الويلزي جاريث بيل. ودخل ريال غرف الملابس متقدماً بهدفين عندما لعب هازارد كرة ساقطة فوق الحارس المتقدم على الرغم من مضايقة الدفاع (45+1). وفي الشوط الثاني أطلق مودريتش، أفضل لاعب في العالم لعام 2018، تسديدة صاروخية رائعة سكنت المقص الأيمن لمرمى الفريق الأندلسي (61). وعرقل بعدها اريولا الفنزويلي داروين ماتشيس، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بصعوبة بعد أن أحسن اريولا تقديرها (68).

وفي ظل فرض غرناطة خطورة لافتة، خطف المدافع البرتغالي دومينجوس دوارتي هدف التقليص متابعاً ركنية من مسافة قريبة (77)، لكن بديلاً ثانياً هز الشباك من طرف ريال مدريد؛ إذ ترجم الكولومبي خاميس رودريجيز بيمناه عرضية مقشرة من داخل المنطقة (90+3) لتنتهي المواجهة بفوز ريال 4-2.

ألمانيا

وأخمد هوفنهايم فورة مضيفه بايرن ميونيخ بفوز تاريخي عندما تغلب عليه 2-1 في المرحلة السابعة من الدوري الألماني، والتي شهدت استمرار بوروسيا دورتموند في نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورج 2-2.

ويدين هوفنهايم بفوزه الأول على الفريق البافاري في ميونيخ، لمهاجمه الدولي الأرميني سركيس آداميان الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 54 و79، فيما سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الشرف للفريق البافاري (73).

ورفض بوروسيا دورتموند هدية هوفنهايم بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورج 2-2، فلحق الأخير ببايرن إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة ومثله فعل باير ليفركوزن ولايبزيج بتعادلهما 1-1.

وهي المباراة الثالثة توالياً التي يهدر فيها بوروسيا دورتموند تقدمه مرتين ويسقط في فخ التعادل بعد اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن، فأهدر فرصة اللحاق بالفريق البافاري إلى الصدارة.

وسجل لدورتموند البلجيكي أكسل فيتسل، والمغربي أشرف حكيمي، ولفرايبورج لوكا فالدشميدت، والمدافع السويسري مانويل أكانجي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه (90).