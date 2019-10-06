ON.DXB يفتـح أبوابـه أمـام المواهـب المحليـة والإقليميـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مهرجان ON.DXB؛ الملتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد، بدء تلقي طلبات المشاركة من المواهب المحلية والإقليمية لفرصة عرض أعمالهم في مختلف مجالات صناعة المحتوى خلال دورته الأولى بدبي من 21 حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويأتي المهرجان بمبادرة من مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بهدف تعزيز نمو قطاع صناعات تطوير المحتوى والإعلام الجديد.

يشكل المهرجان فرصة مثالية للمواهب في صناعات الأفلام، والفيديو والموسيقى والألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمشاهير وأصحاب الخبرة والتجارب في هذه المجالات.

وتقدم طلبات المشاركة من خلال التسجيل عبر موقع المهرجان www.ondxbfest.com

، ويمكن المشاركة بكل أنواع المحتوى وبلغات مختلفة، بما في ذلك الأفلام الوثائقية القصيرة، والأفلام القصيرة، والفيديو ونماذج للألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي، إضافة إلى نماذج من الأعمال الموسيقية، سواء في التأليف أو التلحين أو الحفلات الموسيقية الحية.

ويجب ألا تتجاوز مدة هذه النماذج ثلاث دقائق، وتراجع المشاركات لاختيار أفضل 20 منها، وعرضها خلال المهرجان.

وقال ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «يعد استقطاب ودعم المواهب المحلية والإقليمية هدفاً استراتيجياً للمهرجان. وفي هذا الإطار نسعى إلى توفير منصة لإبراز المواهب المتميزة المشاركة من الإمارات ودول المنطقة، تتيح لهم استعراض إمكاناتهم وإبداعاتهم في مكان واحد يجتمع فيه الخبراء والمعنيون والشركات العالمية الرائدة، والشركات الناشئة والمستثمرين، الأمر الذي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في هذا القطاع محلياً وإقليمياً».

وأضاف السويدي: «انطلاقاً من مكانة دبي وجهة عالمية وإقليمية للإبداع والابتكار، نتطلع إلى استضافة الخبراء وأصحاب الخبرات والمشاركين من أصحاب المواهب وتوفير كل سبل الدعم لهم عبر المهرجان الذي يعزز نمو صناعة تطوير المحتوى على اختلاف أشكاله وموضوعاته، خصوصاً العربي».

وقال جمال الشريف الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «نهدف لتوفير فرصة للمواهب الناشئة لعرض أعمالهم. وفي مجال الأفلام، مثلاً، تُتاح الفرصة لمنتجيها لعرض أعمالهم أمام جمهور من شركات إنتاج السينما، والأفلام والترفيه الدولية والمحترفين في القطاع ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء».

وتابع: «يشكل ON.DXB منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تدعم نمو الصناعات الإبداعية، إضافة إلى إطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتوجهات المستقبلية للقطاع التي تدعم جهود مواكبة التحولات التي طرأت على طرق إنتاج المحتوى واستهلاكه».



نافذة موسيقية

شهدت صناعة الموسيقى الإقليمية توسعاً كبيراً وتطوراً ملحوظاً مقترناً بظهور تقنيات ومنصات رقمية حديثة، وفضاءات وآليات متطورة للبث ونقل المحتوى.

وشهدت المنطقة قصص نجاح عديدة لشركات البث الدولية، ولعل «أنغامي» من أبرزها، وهي منصة بث الموسيقى وشركة التوزيع الرقمي التي تأسست في دبي بدعم من حاضنة الأعمال in5، وتمكنت من استقطاب رؤس أموال واستثمارات تجاوزت 106 ملايين درهم من مستثمرين إقليميين. وتسعى منصة المهرجان إلى تمكين المواهب من استعراض قدراتها في التأليف الموسيقي، سواء من عروض الأداء الحية أو تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام، أو نصوص الموسيقى الرقمية.

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نشاطات تفاعلية

يقدّم ON.DXB منصات مصممة خصيصاً لتعزيز مهارات المشاركين، منها ورش عمل تقدمها حاضنة الأعمال in5، التي أطلقتها مجموعة «تيكوم» لدعم الابتكار في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والتصميم.

وتشمل أجندة المهرجان الذي تستضيفه مدينة دبي للاستوديوهات وتنظمه «إنفورما ماركيتس» العديد من الأنشطة التفاعلية التي تضم عروضاً موسيقية حية، وجلسات حوارية وورش عمل يقدمها خبراء في الصناعة ومشاهير من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى اللقاءات التعريفية وفرص تعزيز التواصل وبناء شبكات العلاقات. ويستقطب الحدث المحترفين في مجال الصناعات الأربع بما في ذلك منتجو الأفلام، والموسيقى ومصورو الفيديو، ومصممو ومطورو الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى الجهات الحكومية التي تعمل على تطوير القطاعات الإبداعية المتنامية في الإمارة.



الألعاب الإلكترونية

وفقاً لتقرير «نظرة على الإعلام العربي 2015-2018»، تبلغ قيمة صناعة الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط ما يزيد على مليار دولار سنوياً، بينما تصل قيمتها عالمياً إلى ما يزيد على 90 مليار دولار، مما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار والنمو، بالإضافة إلى الاستفادة من التطورات التقنية المرتبطة بتجربة المستخدم مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الذاتي، وتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وإنترنت الأشياء. ويوفر المهرجان لمصممي ومطوري الألعاب الفرصة لعرض نماذج عن أعمالهم لخبراء الصناعة والمستهلكين.