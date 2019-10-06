«سوبر كوندي» استثنائي في لقاءات بني ياس والوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

نجح بني ياس في خطف فوزه الأول في الموسم الحالي على حساب الوحدة 4-3، في مباراة أقيمت بالشامخة، وشهدت 96 دقيقة، (الوقتان الأصلي والمحتسب بدل ضائع) من الجنون الكروي، بعد مجريات عجيبة، لذلك تربع اللقاء على قمة أجمل مباريات الموسم.

ورفع «السماوي»، الذي لم يخسر حتى الآن، رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، في حين توقف رصيد «العنابي» الذي خسر مباراتين من ثلاث مباريات عند 3 نقاط بالمركز العاشر، وابتعد خطوة إضافية عن المنافسة على اللقب.

يعتبر الانتصار على الوحدة خطوة إيجابية في مشوار مشروع المدرب الألماني وينفريد شايفر الذي يسعى إلى بناء فريق قوي ينافس على البطولات، كما أظهرت المباراة المهارة التي يمتلكها الإسباني بيدرو كوندي الذي سجل أربعة أهداف من 4 تسديدات فقط على المرمى، كما سجل «سوبر هاتريك» لأول مرة في مسيرته كلاعب، علماً أنه سجل سابقاً (هاتريك) أكثر من مرة .

كما كان كوندي استثنائياً في تاريخ لقاءات بني ياس والوحدة، حيث لم يسبق لأي لاعب من قبل أن سجل أكثر من هدفين في لقاء واحد، قبل أن يأتي كوندي ويسجل «سوبر هاتريك» دفعة واحدة.

في المقابل، الخسارة لم تكن مهضومة بالنسبة لمحبي الوحدة، بعد الرغبة الواضحة التي أظهرها «العنابي» في بداية الموسم، وأعلن من خلالها التحدي في المنافسة على الألقاب.

من جانبه، أكد الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة أنه لم يكن راضياً عن أداء اللاعبين، رغم البداية الجيدة، لافتاً إلى أن الوحدة لعب بنفس طريقة وتشكيلة مباراة الديربي مع الجزيرة في الجولة الثانية، ولكن أمام بني ياس كانت هناك أخطاء تسببت في استقــــبالهـــــم 4 أهـــــــداف. وتابـــع: «فعلنــــا كل شـــــي في الملعــــب، وكـــان مــــــن المفترض أن ندافع بشكل أفضل، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء، بعد إجراء التبديلات، بخروج الغساني والحسين صالح، وبصراحة لم أكن راضياً عن مستواهما، لذلك أخرجتهما بين الشوطين، ولو كان أمر التبديلات متاحاً أكثر، لأخرجت أكثر من لاعب بين الشوطين».

بدوره، أوضح معتز عبدالله مساعد مدرب بني ياس الذي تحدث في المؤتمر الصحفي بدلاً عن الألماني وينفريد شايفر الذي تم طرده بالبطاقة الحمراء، أن الانتصار على الوحدة كان بمثابة لغة تعلم الفوز بعد تعادلين في أول جولتين بدوري الخليج العربي. وتابع: «أنا سعيد بهذا الفوز، فالمدرب شايفر بقي خلال أسبوع كامل يخطط لهذه المواجهة التي لا أعتبرها مفصلية، ولكنها علمت اللاعبين لغة الفوز واستطعنا السيطرة على مفاتيح اللعب في الوحدة، خاصة إسماعيل مطر وميليسي اللذين يجيدان بناء الهجمات من الخلف».

واعتبر مساعد شايفر أن بني ياس يقدم كرة قدم حقيقية، ولكن الإعلام ظل يهاجم الفريق في أول مباراتين، بمنظور مستوى الفريق في الموسم السابق، وقال: «عليهم أن يحكموا علينا في نهاية الموسم، خصوصاً أن بني ياس الآن يتحدث بلغة جديدة هي لغة الشباب، فنحن نمضي على خطط مدروسة».

وعن صراخه العالي والمستمر خلال تنفيذ الركنيات كشف معتز أنها تعليمات شايفر الذي أوكل إليه مهمة تنبيه اللاعبين في الضربات الثابتة حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم، خاصة أن الفريق استقبل أهدافاً عن طريقها في المباريات السابقة.

كما أشاد معتز عبدالله، بفهد الظنحاني معتبراً أنه ترجمة مقولة «حارس المرمى يمثل نصف الفريق»، بعدما صد ركلة جزاء وساهم في إحراز الهدف الرابع لسرعة بديهته، وكشف معتز أن سر تألق الإسباني كوندي بيدرو وإحرازه (سوبر هاتريك) كان بسبب الحرية التي أعطاها له شايفر بعدم الرجوع إلى الخلف والتواجد في الأمام دائماً.

إسماعيل مطر:علينا تنفيذ ما يريد مارفيك

أكد إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة أنه غير منزعج لعدم استدعائه من الجهاز الفني للمنتخب الأول، لافتاً إلى أنه لم يتعرف على الهولندي فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب ولم يتدرب تحت قيادته، وقال: أعتقد أن الجهاز الفني لديه فكرة معينة يسعى إلى تنفيذها، وهذا يظهر من خلال اختياراته للاعبين. هنالك عناصر تم اختيارها لا تشارك بصفة أساسية مع أنديتها ولكن المدرب أصر عليها، مما يؤكد ان مارفيك لديه فكرة يريد تنفيذها حسب الطريقة التي يريد ان يطبقها لذلك اختار اللاعبين بهذا الشكل، في النهاية مارفيك يعرف ماذا يريد وعلينا نحن في الشارع الرياضي تنفيذ ما يريد مدرب المنتخب.