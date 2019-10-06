صدور «تسبيحة الألم» لآية وهبي عن «ثقافية الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاء بالمسيرة الإبداعية للشاعرة السودانية آية أسامة وهبي، أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة مؤخراً ديوان شعر بعنوان «تسبيحة الألم»، يتضمن 24 نصاً شعرياً توزعت على 85 صفحة من القطع المتوسط. يذكر أن وهبي من مواليد الخرطوم بحري بالسودان، نظمت الشعر منذ نعومة أظفارها، وصدرت لها عدة دواوين شعرية منها «خيال» عن مؤسسة أروقة للثقافة والفنون بالخرطوم، و «دوحة العاشقين» عن دار الأدهم المصرية بالقاهرة والذي حاز على جائزة حسن عبدالله القرشي السعودية، وديوان موجه للأطفال بعنوان «شجيرة الليمون» وحصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي.

تعددت مشاركات وهبي الشعرية حيث جرى اختيارها ضمن 10 مبدعين في منظومة (أهم المبدعين العرب) وتنقلت ما بين العديد من العواصم العربية والأوروبية، وألقت قصائدها في مناسبات وطنية واجتماعية وغيرها، كما شاركت في العديد من المناسبات والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والأدبية ومعارض الكتاب عربياً وعالمياً،

وتنشط وهبي حالياً من خلال (منتدى آية الثقافي) الذي أسسته قبل ثلاث سنوات في الشارقة ويلقى صدى واسعاً في أوساط المهتمين بالشأن الثقافي بصورة عامة.