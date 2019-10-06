إنهاء أطول اضراب في تاريخ الأردن باتفاق ينتصر لمطالب المعلمين

عمان – سبوتنيك. وأعلن القائم بأعمال نقيب الأردنيين ناصر النواصرة فجر اليوم، في مؤتمر صحافي انعقد حال انتهاء اجتماع طويل ضم وفدا حكوميا مع مجلس النقباء إنهاء الإضراب وتفاصيل الاتفاق قائلا "نعلن ايقاف أطول إضراب في تاريخ الأردن، وحصول المعلم على مطالبه في العلاوة والاعتذار"، وأضاف "المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات، علاوة 35% على أساس الرتبة الأولى و40% للرتبة الثانية و50% للرتبة الثالثة و60% للرتبة الرابعة واستحدثت رتبة جديدة باسم المعلم القائد بنسبة 75%. وأعتقد أن الحكومة الاردنية قدمت عن قناعة ما يدعم المهنة في هذا الوطن".

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وأشار النواصرة أن "العلاوة سيبدأ تنفيذها اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2020". وختم حديثه "نعتقد جازمين أننا اليوم قد رسمنا طريقا واضحا لنهضة الوطن".

ودعا النواصرة "المعلمين أن يقبلوا إلى مدارسهم بقلب منفتح وحب منقطع النظير لأبنائنا الطلبة"، وأن "يستقبلوا الطلاب بالحلويات والورود".

من جهته قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين خلال المؤتمر الصحافي "تم اليوم انتصار عظيم للمملكة الاردنية الهاشمية، هذا الوطن الذي كلما ألمت به محنة وقف متسلحا منيعا بسيادة القانون. سنبقى نعتز بهذا المعلم الذي ربانا ونقبل رأس كل واحد من معلمينا ومعلماتنا وأجهزتنا الأمنية والامن العام والدرك والجيش العربي". معلنا من جهته أيضا أنه "تم الاتفاق بشكل نهائي على وقف الإضراب بشكل نهائي والعودة إلى المدارس صباح الغد".

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وأعلنت نقابة المعلمين في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي اضرابا مفتوحا حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بأن تقدم الحكومة اعتذارا للمعلمين جراء الممارسات الأمنية التي تعرض لها المعلمون في أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية يوم 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأن تعترف الحكومة لهم بزيادة على الرواتب بنسبة 50%. وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بوقف إضراب المعلمين بعد 3 أسابيع من انطلاقه.

وأعلن مجلس النقابة استجابته لقرار فك الإضراب مؤقتا يوم الخميس الماضي، مع التأكيد على ان للمعلمين الحق في استئناف المطالبة بحقوقهم في أي وقت، وأنه سيكون للنقابة مؤتمر صحافي يوم أمس السبت يوضح كافة الإجراءات والمطالبات.

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واعتبر المحلل السياسي منذر الحوارات في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" أن إعلان نقابة المعلمين وقف الإضراب ومن ثم العودة اليه يوم الأحد في حال لم تتحقق مطالبها، إنما هو رد قانوني من النقابة على قرار المحكمة الإدارية، مبينا أن النقابة بذلك كسرت المنع القانوني، وفي حال عودة المعلمين إلى الإضراب فإنه لا ملاحقة قضائية عليهم. كما توقع تدابير اتخذتها نقابة المعلمين في الأردن لتنجو بنفسها من إمكانية حلّها في مواجهتها القادمة مع الحكومة.

إلا أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أكد اليوم في منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك أن كرامة المعلم مصونة وأن الإساءة للمعلّ والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال غير مقبولين. وأبدى أسف حكومته لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وأكد حرص حكومته على عودة المعلمين إلى التدريس. وتلا ذلك اجتماعات على طول اليوم السبت ضمت وفدا وزاريا مع مجلس نقابة المعلمين ليخرجوا بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم الأحد.