إيران تعلن إعادة فتح معبر "خسروي" مع العراق اليوم

موسكو- سبوتنيك. وقال فر: "بعد التنسيق مع الجانب العراقي والمشاورات التي حدثت بين الجانب الإيراني والعراقي تم التوصل إلى قرار إعادة فتح معبر خسروي أمام زوار الأربعين في العراق".
وكانت السلطات الإيرانية قد أغلقت معبر خسروي بين إيران والعراق إثر الاضطرابات الأمنية التي وقعت في المدن العراقية وأغلق بطلب من الجانب العراقي
وتتوقع إيران أن يشارك نحو 3 ملايين ونصف مليون إيراني في مراسم زيارة الأربعين المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
هذا السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، جرى افتتاح منفذ خسروي بين إيران والعراق بعد 6 سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية في العراق.
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