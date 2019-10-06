بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها عدد 4 أهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الاسلحة والذخائر".
واضاف البيان أن "بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات"، مضيفا بأن " ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن شن عدة غارات على مواقع عسكرية في مدينة سرت تابعة لحكومة الوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.