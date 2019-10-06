الجيش الليبي يعلن شن عدة غارات على مواقع عسكرية في مدينة سرت تابعة لحكومة الوفاق

بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها عدد 4 أهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الاسلحة والذخائر".

واضاف البيان أن "بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات"، مضيفا بأن " ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبي".