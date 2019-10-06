دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Marvel Realm of Champions ستكون حاضرة على أندرويد و iOS العام القادم

تتعاون كل من شركات تطوير الألعاب Kabam و Netmarble مرة أخرى مع مارفل لتقديم لعبة “RPG” بالوقت الفعلي على كلٍ من نظامي تشغيل أندرويد و iOS. وسيُعرف العنوان باسم Marvel Realm of Champions ، وسيكون بمثابة واجب وكمتابعة للعبة الأخرى Marvel Contest of Champions.

ومن المتوقع أن تكون اللعبة حاضرة في وقت ما في العام القادم 2020، ولكن ما هو مؤكد أن الشركة قد أعلنت نيتها إطلاق لعبتها هذه العام القادم. وعلى ما يبدو، ستقدم Realm of Champions عرضًا جديدًا لعالم مارفل الذي يقع على Battleworld “الكوكب المحظور المخفي وراء حاجز الزمكان”، وسيتعطّل الفضاء بسب وفاة The God-King “مايسترو”، وينتج عن هذا معركة على مستوى الكون.

وكما هو متوقع، فالإعلان الذي ظهر حول اللعبة لم يعرض طريقة اللعب، ومازال لدينا الوقت الكثير لنعرف بالضبط كيف ستُلعب.

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على أي حال، وبناءًا على وصف اللعبة، فإنها ستكون عنوان أو كقاعدة RPG لتجربة اللعب مباشرة في الوقت الفعلي.

وستقاتل الخصوم في مباريات PvE و PvP عبر مجموعة متنوعة من الخرائط بطابع خاص من شخصيات مارفل المتنوعة.

وستبدأ باختيار بطلك لتزويده بالعتاد، وبعدها عليك استخدام قدرات شخصيتك بشكل استراتيجي بكل معركة من أجل الحد الأقصى من الدمار.

ويبدو أيضًا، أنه سيكون أربع فصائل منفصلة على الأقل باللعبة، وبمجرد اختيار فصيلتك، سيكون عليك العمل مع لاعبين آخرين للفوز.

أما فيما يخص تسعيرة اللعبة، فبما أنها من منتجات التعاون بين Kabam و Netmarble فمن المتوقع جدًا أن يكون العنوان مجاني. ومع ذلك، ستكون لعبة مليئة بعمليات الشراء الداخلية.

أخيرًا، لا يتوفّر حاليًا أي لقطات داخلية تتعلق بلعبة Realm of Champions ، وهذا غير مُستغرب كونها قادمة في 2020.

ولكن، إذا كنت ترغب في تلقي تحديثات حول تطوير اللعبة الجديدة، فيمكنك التسجيل للحصول على هذه التنبيهات على موقع اللعبة الرسمي عبر الرابط التالي Marvel Realm of Champions.

المصدر:

Marvel Realm of Champions

التدوينة لعبة Marvel Realm of Champions ستكون حاضرة على أندرويد و iOS العام القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.