شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت الحكومة الأردنية مع نقابة المعلمين فى البلاد مساء السبت على إنهاء الإضراب ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين. وذكرت وكالة (عمون) للأنباء الأردنية - التى أوردت النبأ - أن الاتفاق يقضى بمنح علاوة بقيمة 35% للمعلم المساعد، و34% للمعلم، ووعلاوة بقيمة 34% للمعلم الأول، والمعلم الخبير منحة بقيمة 33%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.