شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تبحث مع القائم بالأعمال الأمريكى إزالة بلادها من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله مع القائم بالأعمال الأمريكى الجديد بالخرطوم بريان شوكان، تسريع عملية إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، واستئناف الحوار الهادف لذلك.

وشددت وزيرة الخارجية السودانية - خلال لقائها مع القائم بالأعمال الأمريكى اليوم - على أهمية إلغاء تصنيف السودان، دولة راعية للإرهاب، بأسرع ما يمكن، لأن ذلك مفتاح لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية؛ مما يساهم فى تمكين الحكومة الانتقالية من التصدى للتحديات الاقتصادية التى يواجهها السودان.

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من جانبه، وصف القائم بالأعمال الأمريكى ما يمر به السودان من تحولات بأنها "تاريخية وإيجابية"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تحولاً تاريخياً.

وقال إن هناك رغبة قوية فى واشنطن ومن كل أطراف المجتمع الدولى لمساعدة السودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية، وأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "هدف مشترك".