"سوريا الديمقراطية" تحذر من هجوم مباغت لـ "داعش" على مخيم الهول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هجوم مباغت لتنظيم (داعش) الإرهابى للسيطرة على مخيم الهول، شرق الحسكة. وطالب القائد العام لقوات (قسد) مظلوم عبدى - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - المجتمع الدولى بدعم ومساعدة قواته. وقال إن أى هجوم يشنه التنظيم الإرهابي، على المخيم ينطوى على مخاطر أمنية قد تؤدى إلى فرار آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه.

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