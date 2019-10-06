شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: رفع حظر التجوال فى محافظة النجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى فى محافظة النجف العراقية، أن القوات الأمنية رفعت حظر التجوال فى المحافظة، التى شهدت ومدنا عراقية أخرى مظاهرات حاشدة على مدى الأيام الماضية.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، إن القوات الأمنية المنتشرة فى عموم النجف رفعت الحظر عن حركة سير المركبات بأنواعها، يشار إلى أن القوات الأمنية فرضت فى وقت سابق حظرا للتجوال فى جميع مناطق النجف.

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وكان مصدر أمنى عراقى رفيع، قد أفاد فى وقت سابق اليوم السبت، بأن الأوضاع الأمنية فى العاصمة بغداد مستقرة والحياة عادت لطبيعتها.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن انتشار القوات الأمنية طبيعى فى العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية فى إعادة تهيئة بعض الشوارع.