المغرب.. وقفة تطالب بعودة كوادر "العدل والإحسان" لمناصبهم

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

نظم عشرات الحقوقيين والمواطنين، السبت، وقفة أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بالتراجع عن إعفاء كوادر بوزارة التربية ينتمون لجماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعفت وزارة التربية الوطنية نحو 18 من المسؤولين التابعين للجماعة، حسب مصادر إعلامية محلية وقيادات في الجماعة.

وتتعلق هذه الإعفاءات بإرجاع الأطر إلى مناصبها الأصلية، وعدم تحملها للمسؤولية بوزارة التربية الوطنية.

وفي الوقفة التي دعت لها "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" (غير حكومية)، ردد المشاركون شعارات تطالب بالتراجع عن قرارات الإعفاء.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لهذه القرارات.

وفي كلمة لها خلال الوقفة، وصفت خديجة الرياضي، منسقة "لجنة مساندة المتضررين"، قرارات الإعفاء بـ"التعسفية الظالمة".

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و أدانت الرياضي هذه الإعفاءات التي اعتبرتها "تصفية حسابات سياسية للسلطة ضد تنظيم سياسي معارض، ما دامت تقريبا كل الإعفاءات تمس مواطنين ومواطنات ينتمون لجماعة العدل والإحسان".

وأشارت إلى أن "هذه القرارات هدفها الحقيقي هو الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول هذه الإعفاءات.

وفي 24 سبتمبر الماضي، قال محمد حمداوي، القيادي بجماعة العدل والإحسان إن سلطات بلاده أعفت عددا من كوادر وزارة التربية ينتمون إلى "العدل والإحسان".

وفي تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، كتب حمداوي "من جديد، تمت حملة إعفاءات جديدة لعدد من الأطر (الكوادر) الإدارية بوزارة التربية الوطنية، من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وفي مناطق مختلفة من الوطن".

وفي فبراير/شباط 2017، أعفت مؤسسات حكومية مغربية نحو 130 عضوا بجماعة "العدل والاحسان" من مناصب المسؤولية (تمت إعادتهم إلى مناصبهم القديمة)، وفصلت أئمة تابعين لها من عدة مساجد، دون التعليق على سبب الخطوة.

وتأسست الجماعة نهاية سبعينات القرن الماضي، على يد الشيخ "عبد السلام ياسين" (1928-2012)، وتعتبرها السلطات "جماعة محظورة"، فيما تقول "العدل والإحسان" إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.