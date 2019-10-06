إصابة 4 جراء انفجار بعربة لـ"السوري الحر" في "جرابلس"

جرابلس/ عمر كوباران/ الخليج 365
أصيب 4 أشخاص، بينهم مدنيون، السبت، جراء انفجار قنبلة زرعت في عربة عسكرية تابعة للجيش السوري الحر، في مدينة "جرابلس" شمالي سوريا.
وقال مراسل الخليج 365 إن قنبلة زرعت في عربة تابعة للجيش السوري الحر، انفجرت في مركز "جرابلس" الحدودية مع ولاية "غازي عنتاب" التركية.
وأشار إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم مدنيون، جراء الهجوم الذي ترجح القوات الأمنية أنه جرى تنفيذه من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وفي وقت سابق السبت، أصيب 16 مدنيًا في تفجيرات إرهابية متزامنة، وقعت بمدينتي "الباب" و"جرابلس"، الخاضعتين للمعارضة، شمالي سوريا.
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