شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط فصل خدمة الكهرباء عن المُستهلك .. توضيح من «تنظيم الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك يتم بعد إنذاره قبل 30يوم أي من تاريخ 28 من الشهر الذي يلي نهاية المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة، وبينت أن ذلك يعتبر من الضوابط الواجبة قبل فصل خدمة التيار الكهربائي عن المستفيدين في حال التأخر أو التخلف عن يداد الفواتير المستحقة والمتأخرة.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة توجيه إنذار نهائي من مقدم الخدمة للمستهلك بنيتها فصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد لتطبيق الفصل، وفي الصدد دعت المستهلكين إلى أهمية تحديث بياناتهم لدى مقدم الخدمة حتى يتمكن من الاطلاع على الإنذار في الوقت المحدد قبل تطبيق الفصل.

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