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نائب الرئيس اليمني يرد على رسالة بن سلمان لليمنيين

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وقال علي محسن في تغریدة عبر حسابه الرسمي بـ "تویتر": "نرحب بدعوة سمو نائب وزیر الدفاع في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإیراني".

وأضاف "ندعوا أبناء الوطن بمختلف قواه السیاسیة والوطنیة إلى الاصطفاف خلف قیادة الشرعیة ضد مشروع إیران التخریبي في الیمن، لإنھاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إیران".

وكان نائب وزیر الدفاع السعودي قد وجه رسالة للیمنیین قال فیھا: "آن الأوان لیقف الیمنیین، كل الیمنیین، ونحن معھم، صفا واحدا امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإیراني، وأن یقدموا مصلحة وأمن الیمن وسلامة واستقرار وإزدھار شعبه الكریم على أي مصالح أخرى".

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وتقود  تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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