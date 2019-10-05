اليمن... قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي تغادر الحديدة باتجاه عدن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إنها "دفعت بقوة عسكرية من الساحل الغربي صوب العاصمة عدن، للمشاركة في تأمين المحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن من أي اعتداءات أو هجمات إرهابية".
© AP Photo / Hasan Jamali
وأشارت إلى "استعداد قوات أخرى من ألوية العمالقة في الساحل الغربي إلى الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لتأمين وحماية المناطق والمحافظات الجنوبية من اي هجمات إرهابية".
وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أعلنت في بيان، في 26 أغسطس الماضي عقب سيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن تأييدها للمجلس، ودعت الحكومة إلى الاستماع لمطالبه، وطالبت حزب التجمع اليمني للإصلاح الى التوجه لاستعادة مناطق شمال اليمن من جماعة أنصار الله "الحوثيين".
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