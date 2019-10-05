دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Mi CC9 Pro من شاومي سوف يأتي بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 730G ظهر على التقنية بلا حدود.

في شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة شاومي عن مجموعة CC الجديدة والتي تتضمن كل من CC9 و CC9e مع إصدار CC9 Meitu، وبعد ذلك تم طرح Mi CC9e إلى الأسواق الدولية ومن ثم تم طرح Mi CC9 إلى الأسواق العالمية.

والآن، تشير شائعات واردة من الصين إلى أن مجموعة CC ستحصل على عضو رابع جديد يطلق عليه اسم Mi CC9 Pro.

ووفقًا لما ورد، فإن الهاتف قادم بشاشة منحنية من الأمام، ومن الخلف سيتضمن مستشعر ISOCELL Bright HMX من سامسونج بدقة 108 ميجابكسل. ومن الداخل، سيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 730G.

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من المفترض أن يتم الإعلان عن الهاتف رسميًا بحلول 24 أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Mi CC9 Pro من شاومي سوف يأتي بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 730G ظهر على التقنية بلا حدود.