دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 6 تطبيقات و 8 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 6 تطبيقات و 8 ألعاب على متجر جوجل بلاي ):

تطبيقات:

Side Protect: Auto Touch Guard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. MyLog – Diary + Notes + Pocket : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Site Checklist : Safety and Quality Inspections : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. The Lox Icon Pack (Light version) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

ألعاب:

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. LASERBREAK 2 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم. Preston Sterling : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Secret Files: Sam Peters : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم. Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Learn Mandarin – HSK 2 Hero : السعر الحقيقي 9.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

التدوينة 6 تطبيقات و 8 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.