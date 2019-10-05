شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى: انتصارات أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر، سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم فى هذه الحرب لتحرير الأراضى المصرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال برقية التهنئة التى بعث بها الرئيس اليمنى اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى هنأه خلالها بمناسبة الذكرى الــ 46 لانتصار السادس من أكتوبر.

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وقال رئيس الجمهورية اليمنية - فى برقيته - "نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية دفاعاً عن الأراضى المصرية والأمة العربية".

وأضاف "إن القوات المسلحة المصرية قدمت أروع الدروس فى التضحية والدفاع عن الأراضى المصرية وقدم رجالها أرواحهم فداء لأرضهم حتى تحقق النصر، ولن ينسى اليمنيون وقوف مصر (شعبا وقيادة) إلى جانبهم ومساندة الجيش المصرى لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة الذى قدم خلالها الكثير من التضحيات حتى انتصرت الجمهورية وتم القضاء على حكم الإمامة الكهنوتي"، مشيراً إلى دور مصر فى تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المليشيا الانقلابية دفاعا عن الشعب اليمنى وإرادته.