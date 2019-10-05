صور.. تجدد المظاهرات فى العراق والمحتجون يشتبكون مع الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج آلاف المتظاهرين، فى شوارع العراق لليوم الخامس على التوالى، بعد أن رفعت السلطات حظر التجول تنفيذا لأوامر رئيس الحكومة عادل عبد المهدى، إلا أن المظاهرات شهدت اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية.
وتظاهر المئات فى الشوارع القريبة من وزارة النفط العراقية فى بغداد، وأمر رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى برفع حظر التجول المفروض فى بغداد بدءا.
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متظاهرين يشتبكون مع الأمن
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