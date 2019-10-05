السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم

الرياض/ الخليج 365

-هيئة السياحة أقرت وفق صحيفة عكاظ السعودية، الموافقة على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي

-الهيئة أعفت الأجانب من شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة عند شغل غرف الفنادق

-أواخر الشهر الماضي، أعلنت السعودية تفعيل التأسيرة السياحية، للمرة الأولى.

-التأشيرة السياحية تمكن مواطني 49 دولة من الحصول عليها إلكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

أقرت هيئة السياحة السعودية، إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة والأجانب بالسكن في الفنادق، بحيث تتواجد الأولى دون محرم، والثانية دون التقيد بسجل الأسرة، وفق إعلام محلي.

وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع إعلان السعودية تفعيل " التأسيرة السياحية"، أواخر الشهر الماضي للمرة الأولى، ليتمكن مواطنو 49 دولة من الحصول عليها الكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن مصادر (لم تسمها) اليوم أن "هيئة السياحة أقرت، أخيرا، الموافقة على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي".

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واشترطت الهيئة، وفق المصدر السابق "تقديم المرأة أصل إثبات (الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو بطاقة الإقامة لغير السعوديات) وإثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها"، في إشارة لإتاحة الإجراء للسعوديات وغيرهن من الجنسيات الأخرى.

وذكرت المصادر أن "القرار يؤكد على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها".

كما ألغت الهيئة "شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة للسياح الأجانب، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم".

وستكون التأشيرة السياحية التي تطبقها السعودية متاحة أمام مواطني 38 دولة من أوروبا بالإضافة إلى سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.

وتتجه السعودية حاليا لأنواع سياحية جديدة لتنويع مصادر الدخل في اقتصادها المعتمد على النفط، ولزيادة إيراداتها المتضررة من تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014، وفق تقارير رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.