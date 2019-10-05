وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

شانلي أورفة/ مصطفى غوجلو/ الخليج 365

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة، مساء السبت، إلى الوحدات التركية المتمركزة في الحدود السورية، بولاية "شانلي أورفة" (جنوب).

وقال مراسل الخليج 365، إن 9 شاحنات محملة بعربات مدرعة، وحافلة محملة بعسكريين، وصلت إلى قضاء "أقجة قلعة" التابع لـ"شانلي أورفة".

فيما قالت مصادر عسكرية تركية، للأناضول، إن التعزيزات أرسلت لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة في الحدود السورية.

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