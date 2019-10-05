العراق.. مقتل متظاهر في محافظة الديوانية جنوبي البلاد

العراق/حسين الأمير/الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي مساء، السبت، بمقتل متظاهر وإصابة 5 على الأقل في إطلاق نار لقوات الأمن ضد محتجين وسط مدينة الديوانية جنوبي البلاد.

وقال الملازم أول في شرطة الديوانية جاسم التميمي، في اتصال مع الخليج 365، إن "قوات الأمن فرقّت تظاهرة للمئات وسط مدينة الديوانية باستخدام الرصاص والقنابل الصوتية". مشيرا إلى أن "متظاهرا قتل وأصيب 5 آخرون على الأقل بجروح".

وأوضح التميمي أن "قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع القريبة من مركز المحافظة".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

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ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.