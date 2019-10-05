مسؤول أمريكي: نرغب في مساعدة السودان خلال المرحلة الانتقالية

الخرطوم/ الخليج 365



أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، بريان شوكان، السبت، رغبة بلاده القوية في مساعدة السودان لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.



جاء ذلك في لقاء جمع "شوكان" مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في العاصمة الخرطوم.

ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية، أبو بكر الصديق، عن شوكان قوله إن "إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك".



من جانبها، شددت وزيرة الخارجية السودانية، على ضرورة تسريع عملية إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، واستئناف الحوار الهادف.



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ولفتت إلى أهمية إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بأسرع ما يمكن، لأن ذلك "مفتاح لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ما يساهم في تمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية".



ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.



لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.



وبدأت في السودان يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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