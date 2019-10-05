شاهد … حقيقة الفيديو المتداول لمقاتلات موكب الملك

صحيفة الخليج الالكترونية

انتشر مؤخرا مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، يظهر مرافقة عددٍ من الطائرات المقاتلة السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض.

وأكدت صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، حين أوضحت إن “الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين، الى الرياض، غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض، ويظهر في الفيديو طائرة التزوّد بالوقود الحديثة إيرباصA330 MRTT”.