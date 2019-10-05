نقل حارس مرمى توتنهام إلى المستشفى

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صحيفة الخليج الالكترونية
نقل هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام اليوم السبت إلى المستشفى،للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسقط لوريس قائد المنتخب الفرنسي، والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرتكزا على ذراعه الأيسر لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب فريق برايتون ولم يستطع مواصلة اللعب وخرج على الفور خلال المباراة.
وذكرت قناة “بي.تي سبورت” التليفزيونية أن لوريس (32 عاما) احتاج للتنفس الاصطناعي كما جرى منحه مورفين للمساعدة في تخفيف ألام الإصابة قبل نقله للمستشفى.
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