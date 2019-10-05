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مدريد يعبر غرناطة برباعية ويعزز صدارته

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

عزز فريق موقعه في صدارة لكرة القدم بفضل الفوز المثير على ضيفه غرناطة 4 /2 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة الثانية ثم أضاف البلجيكي إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول قبل أن يسجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 61 والكولومبي خاميس رودريجيز في الوقت بدل الضائع.

ورد غرناطة بهدفين الأول جاء في الدقيقة 68 من ضربة جزاء نفذها داروين ماشيس وتكفل بالهدف الثاني في الدقيقة 77 دومينجوس دوراتي.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن غرناطة الوصيف.

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