بايرن يحتفظ بصدارة البوندسليجا رغم خسارته

صحيفة الخليج الالكترونية لقن فريق هوفنهايم مضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب درسا قاسيا وفاز عليه 2 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونخ في صدارة البوندسليجا ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه. Advertisements وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة الصعود إلى المركز الثاني بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرايبورج 2 /2. وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه بادربورن 2 /1 وتعادل باير ليفركوزن مع لايبزج 1 /1. ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزج وليفركوزن وفرايبورج. انشر الخبر :

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