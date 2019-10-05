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ركلة جزاء قاتلة تحافظ لليفربول على العلامة الكاملة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سجل ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليحقق فوزا مثيرا 2-1 على ضيفه ليستر سيتي ويحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ومع عودة بريندان رودجرز مدرب ليستر، الذي كان على أعتاب إحراز لقب الدوري مع ليفربول موسم 2013-2014، إلى أنفيلد كاد أن يوقف مسيرة ناديه السابق الذي كان يريد الفوز للمرة 17 على التوالي في الدوري بدءا من الموسم الماضي.

ودخل ليفربول المباراة بسجل رائع في عدم الهزيمة في 43 مباراة على التوالي بالدوري في أنفيلد لكنه عانى لفرض سيطرته.

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لكن هذا الصمود لم يستمر حتى النهاية حيث سجل ساديو ماني هدفه رقم 50 في الدوري مع النادي عندما هز الشباك في الدقيقة 40.

وحصل ليفربول على فرص لتسجيل المزيد عن طريق ماني ومحمد صلاح لكن صاحب الأرض كاد أن يدفع الثمن إهدار الفرص عندما أدرك جيمس ماديسون التعادل قبل عشر دقائق من النهاية.

لكن الإثارة تواصلت إذ حصل ماني على ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بنجاح ليحقق ليفربول انتصاره الثامن على التوالي هذا الموسم ويصبح رصيده 24 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يستضيف ولفرهامبتون واندرارز غدا الأحد.

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