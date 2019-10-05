الهلال يحصن صدارته برباعية في الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية

عزز فريق الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) عقب فوزه على الاتفاق 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الشباب على العدالة 1 / صفر.

وتقدم الهلال بهدف سجله كارلوس إدوارو في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وتعادل صالح العمري للاتفاق في الدقيقة 29 ثم سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56 وأضاف بافيتيمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 76 قبل أن يختتم إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

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وفي المباراة الثانية، انتزع الشباب فوزا صعبا من مضيفه العدالة 1 / صفر.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 63.

ورفع الشباب رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد العدالة عند سبع نقاط في المركز التاسع.