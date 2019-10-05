بـ5 طرق أحمي طفلك من مرض الصفراء

السبت 5 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

الصفراء أواليرقان من الأمراض الشائعة بين الأطفال حديثى الولادة وخصوصا الأطفال المبتسرين الذين تمت ولادتهم قبل ميعادهم، وهى عبارة عن إصفرارلون الجلد والعيون وذلك نتيجة زيادة نسبة البيليروبين بدم المولود.



الصفراء من المشاكل الصحية الطبيعية التى يمربها الأطفال ولكن يجب الاعتناء بهم فى هذه الفترة حتى لا تؤثرعلى صحتهم ونموهم، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض النصائح لوقاية الطفل منها وهى:

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1:ينصح بإرضاع الطفل باستمرار حيث أثبتت الأبحاث أن لبن الرضاعة الطبيعية تحتوى على العديد من العناصروالفيتامينات التى تحميها من مرض الصفرا.

2:تابعى طفلك أول بأول بعد ولادته وملاحظة لونه وفى حالة حدوث تغييرأو إصفرار لون الطفل وعينيه يجب زيارة الطبيب فورا.

3:يجب فحص الأم جيدا أثناء فترة الحمل وذلك للتأكد من عدم وجود أجسام مضادة أو أى مشاكل تصيب الجنين.

4:ينصح الأم الحامل بتجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين لأنه يزيد من خطرالإصابة بالولادة المبكرة وبالتالى إصابة الطفل بمرض الصفراء.

5:ينصح الأم باتباع نظام غذائى صحى غنى بالخضروات والفواكه أثناء فترة الحمل.