"جريمة بشعة" شمالي العراق.. ضحيتها عائلة سورية لاجئة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Asayish facebook قوات الأمن الداخلي في أربيل (الأسايش) لا تزال تحقق بالجريمة. قتل مسلح في مدينة أربيل شمالي العراق عائلة سورية لجأت إلى البلاد قبل عام تقريبا بسب الحرب في سوريا، في قضية أثارت جدلا واسعا في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت مديرية الشرطة في أربيل (الأسايش)، عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتقال منفذ الجريمة، ويدعى فريدون كريم رمضان، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في ملابسات الجريمة.

وقالت مديرية الأسايش في مدينة أربيل في بيان، إنه تم العثور على جثث رجل وامرأة و3 أطفال قتلوا بطلقات نارية في قرية بيره رش التابعة للمدينة.

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وذكر البيان أن الجاني أقر بفعلته التي أقدم عليها في 2 أكتوبر الجاري، موضحا أنه أقدم على قتل عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد، وهم من أكراد سوريا ويقيمون في قرية غربي أربيل.

وأشار بيان الأسايش إلى أن الجاني قتل أولا رب الأسرة، بسام حسين رسول، بالرصاص، ومن ثم قتل زوجته، سوالین محمد نذیر، تلا ذلك قتل أطفالهما الثلاثة وهم: حسين (11 سنة)، روشکا (7 سنوات) ومحمد (5 سنوت).

وأفاد سكان في المنطقة أن رب الأسرة كان عامل بناء، كما أكد الجيران أن العائلة كانت مسالمة، فيما لم يتم بعد الكشف عن دوافع الجريمة، وفق ما ذكر وسائل إعلام عراقية كردية.

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