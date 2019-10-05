دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد تصميم الإصدار القادم من سماعة ابل اللاسلكية AirPods 3 في تسريبات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل لإطلاق الإصدار القادم من سماعة AirPods 3 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء، ولقد رصدت تسريبات مصورة للسماعة اللاسلكية تكشف عن اللمحات الأولى لتصميم سماعة ابل AirPods 3.

ظهرت صورة مصغرة لسماعة ابل القادمة AirPods 3 في الإصدار التجريبي الأخير من تحديث iOS 13.2، والتي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء مع تصميم يحاكي سماعة AirPods الحالية لكن بتصميم مختلف في نهايات السماعة يدعم تثبيت رأس مطاطي للسماعة لميزة إلغاء الضوضاء.

وتتوافق الصور المصغرة التي رصدت في تحديث iOS 13.2 مع تسريبات أخرى جاءت عبر موقع 52 Audio، الذي نشر صور يشاع إلى أنها تعود لسماعة ابل اللاسلكية القادمة AirPods 3، حيث يظهر تصميم نهايات السماعة بشكل مختلف عن الإصدار الحالي، كما تأتي حافظة السماعة بحجم أصغر.

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من جانب أخر أشارت موقع MacRumors إلى أن الملفات التي رصدت في iOS 13.2 تكشف عن رمز B298 للسماعات، كما اشار المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن سماعة AirPods 3 قد طورت بالفعل، مع توقعات بإطلاق السماعة قبل نهاية العام الجاري رسمياً.

يذكر أن شركة ابل ستبدأ منافسة قوية في سوق السماعات اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، بشكل خاص مع شركة سوني التي قدمت سماعة WF-1000xM3 اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، وأيضاً Echo Buds التي حصلت على تقنية إلغاء الضوضاء من Bose.

المصدر

هذا الموضوع رصد تصميم الإصدار القادم من سماعة ابل اللاسلكية AirPods 3 في تسريبات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.