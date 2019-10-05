هطول أمطار وبرق ورعد على مناطق متفرقة بالدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مناطق مختلفة من الدولة، في الساعات الأولى من السبت، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة مع برق ورعد ورياح نشطة.

بدأ هطول الأمطار عند الساعة الواحد و39 دقيقة بعد منتصف الليل واستمرت حتى الساعة الثالثة صباحاً، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

بدأ تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ثم أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد ورياح نشطة على أم القيوين وعجمان، وأمطار غزيرة مع رعد وبرق على دبا الفجيرة، وأمطار متوسطة على خورفكان والذيد، وغزيرة على الغيل ومسافي والمنامة وكدرا ووادي سيجي.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الأفراد بتوخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب الرياح النشطة السرعة المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لتكون السحب الركامية قد يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شرقاً وشمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين خاصة على المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/ ساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة تعاملها مع الحالة الجوية التي سادت مختلف المناطق وما صاحبها من هطول لأمطار الخير والرياح القوية، حيث تراوحت شدة الأمطار بين الخفيفة في بعض المناطق والغزيرة في مناطق أخرى، حيث كانت البلدية أعلنت عن كامل استعدادها وجاهزيتها لتقلبات الطقس من متابعة حالة الجو ووضع خطة ممنهجة ومدروسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وكل الحالات الطارئة التي من الممكن أن تحدث من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وتسهيل حركة السير والتنقل للقاطنين والزوار.

كما هرعت فرق الطوارئ ببلدية الحمرية وبعد هبوب العاصفة، إلى الحضور الكثيف في مختلف الدوارات والشوارع المهمة في منطقة الحمرية وتوزعت وفق خطة الطوارئ المعدة مسبقاً لمثل هذه الحالات للتدخل المباشر.

فيما شهدت إمارة الفجيرة ومدن إمارة الشارقة بالمنطقة الشرقية، أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وعاصفة هوائية قوية أدت إلى اقتلاع عدد من الأشجار وتطاير الحواجز البلاستيكية المستخدمة في العمليات الإنشائية خاصة في مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها حالياً شرق البلاد، إلى جانب سقوط عدد من اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية ولوحات محال تجارية، وسقوط مظلات مواقف عدد من المؤسسات بالفجيرة إلى جانب الأضرار التي لحقت بالسوق الأهلي أحد الأسواق الشعبية في الفجيرة، فيما لم تخلف الأمطار بعاصفتها القوية أي أضرار في الأرواح وتسببت ببعض الأضرار في الممتلكات.

وتجمعت المياه بكميات في المنطقة الحرة بالفجيرة وعدد من الدوارات والشوارع الرئيسية والفرعية والساحات الداخلية في الأحياء والمناطق السكنية، حيث سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد ارتفاع المياه 53.4 ملم في ميناء الفجيرة، و42.6 ملم في مدينة خورفكان، و36 ملم في مسافي، وفي مدينة دبا الفجيرة 32.6 ملم وفي منطقة ضدنا 31.8 ملم.