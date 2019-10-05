حكومة هونج كونج تعلن الطوارئ لإخماد العنف المتصاعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد، للمرة الأولى، منذ أكثر من نصف قرن، وقررت حظر ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي تجتاح المدينة، في محاولة لإخماد العنف، لكنها أشعلت فوراً موجة جديدة من الاحتجاجات، ودعوات لتحدي القانون الجديد.

وأوضحت لام، أنها أصدرت الأمر بموجب «قوانين أنظمة الطوارئ»، وهو نص شامل يسمح لها بسن أي قانون في أوقات الطوارئ أو الخطر العام. وقالت: «نعتقد أن القانون الجديد، سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين، ويساعد الشرطة على مهمتها لحفظ النظام».

وينص القانون الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل أمس، على سجن أي شخص يرتدي قناعاً في تظاهرات مرخصة أو غير مرخصة لمدة تصل إلى عام.

وأفادت لام، بأنها لا تستبعد سن مزيد من القوانين المبنية على أنظمة الطوارئ إذا ازداد منسوب العنف.

ولا يزال بإمكان الناس ارتداء الأقنعة في الشوارع، لكن عليهم نزعها في حال طلبت الشرطة ذلك، ورحبت جمعيات الشرطة والنواب المؤيدين للصين بالحظر.

وفور الإعلان عن القانون، نظّم المحتجون المطالبون بالديمقراطية، تظاهرات خاطفة في أحياء أخرى، وأضرموا النار في أماكن عدة، ونصبوا حواجز، وحطموا واجهات متاجر في مواقع بالمدينة. وخربت محطات المترو في مقاطعات عدة، وأضرمت النار في مدخل إحدى المحطات في مقاطعة كوزواي باي، ومنع المتظاهرون رجال الإطفاء من الوصول إلى الحريق.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ورفعت أعلاماً تحذر من إطلاق رصاص مطاطي في حال لم تتفرق الحشود.

وامتلأت المنتديات الإنترنت بردود فعل غاضبة، ودعوات للخروج إلى الشوارع خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ودعمت بكين، الحظر الذي اعتبرته «ضرورياً للغاية»، وأصرّت على أنه لا يشكّل انتهاكاً للحريات في المدينة، معتبرة أنه «لا يمكن أن تستمر الفوضى الحالية في هونج كونج إلى ما لا نهاية»، ورأى معارضو لام، أن إعلانها هو خطوة كبيرة باتجاه الاستبداد في المستعمرة البريطانية السابقة.

واعتبرت النائبة كلاوديا مو، أن الإعلان «نقطة تحوّل. أنا قلقة من أن هذه قد لا تكون إلا البداية. قد نكون أمام قرارات حظر أخرى باسم القانون».

بدوره، اعتبر الناشط المدافع عن الديمقراطية جوشوا وونج أن القانون «يشكّل بداية نهاية هونج كونج»، وقال: «من دواعي السخرية أن تستخدم الحكومة والحزب الشيوعي الصيني سلاحاً من الحقبة الاستعمارية». واستُخدم القانون آخر مرة خلال أعمال الشغب في 1967، وهي فترة شهدت مقتل أكثر من 50 شخصاً في سلسلة تفجيرات نفّذها يساريون.

ويستخدم المتظاهرون الأقنعة لتجنب التعرف إلى هوياتهم، ويرتدوا أجهزة تنفّس لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع.

وجاء الحظر، بعدم صدامات عنيفة بين المحتجين والشرطة الثلاثاء الماضي، تزامناً مع احتفال الصين بذكرى مرور 70 عاماً على حكم الحزب الشيوعي.

وأشعل مشروع قانون ألغي لاحقاً كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الصيني الرئيسي التظاهرات في هونج كونج خلال الصيف.

(وكالات)