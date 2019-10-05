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© AFP 2019 / AL-dyab
ونقل المراسل عن مصدر ميداني تأكيده أن طائرات الاستطلاع رصدت غرفة عمليات تابعة لمسلحي أجناد القوقاز وهيئة تحرير الشام بمحيط بلدة بليصة شرق إدلب حيث تقاطعت هذه المشاهدات مع معلومات استخبارية عن وجود اجتماع لقياديين في المكان، حيث تم التعامل بشكل سريع مع الهدف عبر 5 غارات جوية استهدفت مكان الاجتماع والمكون من غرفة عمليات واتصالات تستخدمها المجموعات المسلحة.
وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية كانت تتحضر لشن هجوم واسع باتجاه مواقع للجيش السوري في المنطقة.
وأضاف أنه تم تدمير المقر بشكل كامل وتدمير عدة آليات كانت متواجدة في المكان بالإضافة إلى مقتل وإصابة مايزيد على 30 مسلحا بينهم قياديون كانوا متواجدين في "غرفة العمليات".
ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدأوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات سورية روسية تحيد 30 إرهابيا من أجناد القوقاز شرقي إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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