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وأضاف المراسل، أن آليات "هيئة الزراعة" التابعة لما يسمى بـ"الإدارة الكردية" باشرت عمليات الحراثة بالجرارات الزراعية لأراضي العقار (رقم 21 - طابان غربي) البالغة مساحته نحو 20 ألف دونم زراعي والتي يستثمرها الفلاحون في قرى الميلبية وسبع سكور وطابان غربي منذ عقود.
بدورها، أكدت مصادر محلية بريف الحسكة لـ"سبوتنيك"، أن هذه الأراضي المقدرة بحوالي 20 ألف دونم يقومون بزراعتها منذ عشرات السنوات وفق نظام "الأجر بالمثال" أو "وضع اليد" وهي قوانين خاصة بتنظيم أملاك الدولة السورية، والتي تقوم مديرية أملاك الدولة في كل المحافظات بتنظيمها وإعطائها للفلاحين لاستثمارها بهدف دعم الفلاحين وتثبيتهم في أراضيهم وقراهم وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد على مدار السنوات الماضية.
وتابعت المصادر أن تنظيم " قسد" الانفصالي باشر بحراثة الأراضي المذكورة بعد السيطرة عليها بالقوة، حيث تم أيضاً السيطرة على مساحة الأرض المخصصة لبناء جامعة الحسكة الحكومية المحاذية لأراضي الفلاحين وعلى الأراضي المخصصة لمصلحة الحراج الزراعي الحكومية وذلك بهدف زراعتها وسرقة إنتاجها.
يشار إلى أن تنظيم "قسد" قام خلال السنوات الماضية بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمباني الحكومية التابعة للدولة السورية في منطقة شرق الفرات السورية، أو من أملاك السكان الخاصة من منازل وأراض ومعامل وسيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم "قسد" يصعد انتهاكاته بالسطو على 20 ألف دونم من أراضي فلاحي الحسكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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