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© AP Photo / Hadi Mizban
وكشف عن إصابة 85 منتسبا من الأجهزة الأمنية، بجروح. ونوه إلى أن عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا بلغ 65 شخصا، وتم اطلاق سراحهم.
ولفت عضو المفوضية، إلى أن قائد شرطة ذي قار أمر القوات الأمنية اليوم بعدم استخدام الهراوات، ويوم أمس امرها بعدم استخدام السلاح والرصاص الحي تجاه المتظاهرين، وتوزيع الماء والعلم العراقي لهم.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قمع تظاهرات ذي قار جنوبي العراق إلى 400 قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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