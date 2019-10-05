دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 73 قتيلا و3261 جريحًا جراء الاحتجاجات الغاضبة في العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الغاضبة في العراق إلى 73 قتيلًا و3261 جريحًا .

وقال على البياتي عضو مجلس المفوضية (وهي منظمة حكومية يجري تعيين أعضائها من قبل البرلمان العراقي) في تصريحات، اليوم، إن عدد المعتقلين بلغ 540 شخصًا تم الإفراج عن 344 منهم .

ووفق شهود عيان، عادت الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال حيث فتحت المتاجر والأسواق أبوابها أمام المواطنين .

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلّحة عادل عبدالمهدي، وجه أمس الجمعة، برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح السبت (بالتوقيت المحلي). ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم لمناقشة تداعيات أزمة المظاهرات .

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وتجتاح البلاد حاليًا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها، وأكد الحلبوسي «رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات».