شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: "بى إم دبليو" تستدعى 45 سيارة كهربائية لعيوب فى وحدات التحكم بالمحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "بى إم دبليو" الألمانية، لصناعة السيارات سوف تستدعى 45 سيارة فى السوق الصينية بسبب مشاكل فى وحدات التحكم فى المحرك.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق - فى بيان اليوم السبت- أن عملية الاستدعاء ستبدأ فى 25 أكتوبر الجاري، وتشمل 45 سيارة كهربائية مستوردة من طراز "I3" تم تصنيعها خلال الفترة بين 9 يناير و 21 فبراير 2019.

وأضافت أن المشكلة المكتشفة تتعلق باحتمالية إغلاق الوحدة الكهربائية عالية الجهد لنظام الدفع ومن ثم توقف عملية دفع المحرك، ما يشكل مخاطر على السلامة، وتابعت المصلحة أن الشركة المذكورة ستقوم بإصلاح واستبدال الأجزاء المعيبة للسيارات .